Tienkoppig Seraing geeft in extra tijd de overwinning uit handen tegen Oostende

Elk een puntje: daar schieten zowel Seraing als KV Oostende weinig mee op. Pas in de blessuretijd kon een matig KVO, met héél veel moeite tegen een tienkoppige thuisploeg, nog een gelijkspel (1-1) uit de brand slepen. Bij Seraing sloegen ze zich voor het hoofd, want het had de hele wedstrijd al kansen bij de vleet gemist.

Langs beide kanten noteerden we personeelswijzigingen in vergelijking met vorig weekend. Doelman Dietsch (Seraing) heeft een breukje in zijn kuitbeen en werd vervangen door Galje, bij KV Oostende haakte Sakamoto af door ziekte. Om die reden begon ook Hornby, deels hersteld op de bank. KVO had een dikke tweehonderd fans warm gemaakt om een gratis verplaatsing te maken naar Luik voor een zespuntenwedstrijd, maar zij bleken de perfecte rode lap voor een furieuze thuisploeg. Al snel krulde Bernier een vrije trap vanuit een scherpe hoek net over het doel. Tijdens het openingskwartier werd een doelpunt van Marius ook afgekeurd voor buitenspel. Het waren enkele fikse waarschuwingen voor de Kustboys, die het moeilijk hadden om uitgespeelde kansen te creëren. Gevaarlijk zijn gebeurde vooral - en zonder succes - op stilstaande fases.

Marius heeft de stip nodig

Dat Seraing voor de rust niet op voorsprong klom, was een half mirakel. Zo mocht rood-zwart het onder andere drie keer proberen voor één euro in het schietkraam van Hubert: telkens zat er een Oostends been in de weg. En ook toen Marius zichzelf heerlijk vrij kapte, bleek zijn schot niet voldoende. De spits uit Tsjaad tikte niet veel later een goede voorzet ook nog eens naast. Zijn missers leken Seraing voor de rust zelfs nog zuur op te breken, want plots floot Denil een penalty na een kapbeweging van Capon. De oudgediende werd gehaakt bij het afdrukken, maar de VAR kwam tussen wegens voorgaand buitenspel. 0-0 bleef de ruststand. Vanderhaeghe hoopte op meer offensieve slagkracht en bracht Hornby voor een onzichtbare Bätzner na de rust. Het (verdiende) doelpunt viel evenwel aan de andere kant. Urhoghide liep Marius domweg van de sokken in de zestien, en de Seraing-spits kon éindelijk scoren, weliswaar vanop de stip. Een reactie van Oostende bleef uit. Integendeel: het was Seraing dat de score bijna uitdiepte. Een actie va Bernier werd niet bekroond door Sambu, die zijn gekraakt schot net naast zag vallen.

© BELGA

Minuut 65, en nog geen énkel (!) Oostends schot op doel. Tijd om in te grijpen, vond Vanderhaeghe. Berte en Boonen (die dit seizoen nog geen minuut speelde) maakten hun opwachting. Die eerste lokte meteen een rode kaart uit voor Sylla. De verdediger werkte Berte vakkundig tegen de grond toen die op Galje wou afgaan, waardoor ref Denil niet twijfelde. De Kustboys voerden de druk op en hadden nog een dikke twintig minuten op de klok om iets te rapen. Seraing ging in de egelstelling, en moest af en toe hopen op wat geluk. Zo ook toen Hornby een voorzet naar de eerste paal vlamde en die nog tegen de paal werd gewerkt. En toen een prachtige retro va Berte op het dak van het doel viel.

Een slotoffensiefje, dan maar? Zes minuten extra tijd werden er bijgeteld, en Vanderhaeghe bracht met Medley nog een boomlange verdediger in de hoop om iets te doen met de lange bal. En ja hoor: de ex-verdediger van Arsenal kopte in de blessuretijd nog de gelijkmaker binnen. Dat leverde een gevleid puntje op voor de Kustboys, waar alle alarmbellen evenwel mogen afgaan na een barslechte prestatie. Met dat gelijkspel blijven zowel Seraing als KVO net boven de degradatiezone hangen: geen winnaars in het Stade du Pairay.

Seraing: Galje, Mbow, Tremoulet, Sylla, Poaty (79’ Abanda), Sambu (90’ Conceicao), Sissoko, Lahssaini, Cachbach (79’ Mvoue), Bernier (72’ Opare), Marius

KV Oostende: Hubert, Katelaris, Tanghe (66’ Boonen), Urhoghide, Capon, Dewaele, McGeehan (87’ Medley), Ndicka (87’ Wylin), Albanese (66’ Berte), Bätzner (46’ Hornby), Ambrose

Doelpunten: 56’ Marius (strafschop) 1-0, 90’ Medley (Boonen) 1-1

Gele kaarten: 29’ Ambrose, 36’ Cachbach

Rode kaarten: 70’ Sylla

Scheidsrechter: Arthur Denil