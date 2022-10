Seriemoordenaar Peter Tobin, die drie keer levenslang kreeg, sterft in de gevangenis

Het nieuws raakte pas zaterdag bekend, maar kennelijk werd Tobin afgelopen woensdag onwel. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De man zat driemaal levenslang uit voor drievoudige moord: op het 15-jarig schoolmeisje Vicky Hamilton, de 18-jarige Dinah McNicol en een 23-jarige Poolse uitwisselingsstudent Angelika Kluk.

Tobin bracht Hamilton en McNicol om het leven in 1991, maar pas 17 jaar later werden hun lichamen gevonden in zijn tuin. Intussen was hij al veroordeeld tot levenslang voor moord en verkrachting van Kluk nadat in 2006 het lichaam van de Poolse studente aangetroffen werd in een kerk in Glasgow. Uit onderzoek bleek dat Tobin haar doodgestoken en verkracht had. Toen de rechter het verdict uitsprak, noemde die hem een “kwaadaardig man”.

Al op jong leeftijd kwam Tobin in aanraking met het gerecht. Hij was amper zeven toen hij naar een speciale school voor delinquenten gestuurd werd. In zijn tiener en vroege twintiger jaren zat hij in de gevangenis voor inbraak, valsheid in geschrifte en fraude. In 1994 werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel voor dubbele verkrachting. Tobin had twee schoolmeisjes een cocktail van alcohol en drugs toegediend om ze daarna te verkrachten in zijn appartement in Hampshire.

Nog meer moorden

De politie gaat ervan uit dat Tobin nog meer moorden op zijn geweten had. Na de vondst van Kluk werden honderden onopgeloste moordzaken opnieuw geopend in de hoop ze te kunnen linken aan Tobin. Het onderzoek ging van start in 2006 en kreeg als naam Operatie Anagram. In 2011 hadden onderzoekers het aantal onopgeloste moorden en verdwijningen teruggebracht tot negen, maar sluitend bewijs vonden ze niet. Het onderzoek werd dat jaar ook afgebouwd, maar kort voor zijn dood werd hij “meerdere malen aangespoord om in het reine te komen”, aldus Laura Thompson, rechercheur en hoofd van de sectie zware criminaliteit van de Police of Scotland. Helaas ziet het ernaar uit dat Tobin zijn geheimen meeneemt in zijn graf.