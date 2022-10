Opladen batterij veroorzaakt brand in huis in Gellik: keuken en berging verwoest

Een batterij die in de berging aan het opladen was, heeft zaterdagnamiddag zware brandschade aangericht in een huis in Gellik. De bewoners waren wandelen toen de batterij vuur vatte.

Rond 17 uur kwamen de bewoners thuis van hun wandeling. De keuken en de berging van hun huis waren toen al zwart geblakerd door de brand. Die smeulde nog. De brandweer van Lanaken heeft het vuur gedoofd. De oorzaak ligt bij een batterij die aan het opladen was in de berging. Het opladen van batterijen houdt een risico in op kortsluiting of oververhitting van de batterij. De brandweer adviseert om enkel batterijen op te laden als je thuis bent en wakker bent.

Ook in het huis in De Dries in Gellik ging het zaterdagnamiddag fout. De schade is erg groot. De keuken is verloren door de hitte die gepaard ging met de brand. Ook de berging is volledig vernield.