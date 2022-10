Nederlandse oud-wielrenner Gerben Karstens, ritwinnaar in drie grote rondes, is overleden

Oud-wielrenner Gerben Karstens is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn familie aan het ANP. Karstens was een van de succesvolste Nederlandse wielrenners in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Hij won als amateur samen met Evert Dolman, Jan Pieterse en Bart Zoet de gouden medaille op de Olympische Spelen van 1964 op het onderdeel 100 kilometer ploegentijdrit. De in Voorburg geboren notariszoon was erkend sprinter en won etappes in alle drie de grote wielerrondes: zes in de Ronde van Frankrijk, één in de Ronde van Italië en veertien in de Ronde van Spanje. Hij is daarmee ook een van Nederlands succesvolste renners in de drie grote rondes.

Karstens reed elf keer de Tour en in de ronde van 1974 droeg hij twee dagen de gele trui. In de Tour van 1976 was hij de snelste in de slotetappe op de Champs-Élysées van Parijs. Hij won ook Parijs-Tours (1965), eindigde in 1965 als tweede in de Ronde van Lombardije, in 1970 werd hij tweede in Milaan-Sanremo en in 1971 behaalde hij de tweede plaats in de Amstel Gold Race (achter Frans Verbeeck).

Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij is zaterdag overleden in Dongen (Noord-Brabant).