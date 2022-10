Paul Onuachu zit alweer aan drie stuks: “Ik voel me steeds beter in dit systeem”

Genk werkte een beresterke eerste helft af tegen de Kortrijkzanen. Maar het beloonde zichzelf niet genoeg. De 1-0 ruststand was gevleid voor de bezoekers. “Als we met 2 of 3-0 de kleedkamer waren ingedoken, was de klus geklaard geweest”, aldus Onuachu. “Maar uiteindelijk hadden we zelfs een vrije trap nodig om op voorsprong te klimmen. Een wapen, we trainen er veel op. Maar we hadden zeker ook een veldgoal moeten maken. Nu hielden we de tegenstander in de match.”

© Dick Demey

Koude douche

Wouter Vrancken waarschuwde daarvoor tijdens de pauze. Maar toch klom KvK nog langszij. Ook al via een vrije trap, van bijna-Genkie Selemani. “Een koude douche”, knikte Onuachu. “Maar dit Kortrijk klopte een week geleden Antwerp. Dan weet je dat dit geen slechte ploeg is. Nu goed, wij panikeren niet snel. We bleven dus pushen en uiteindelijk werden we beloond. Je zag na de inbreng van Nemeth en Samatta dat er nieuwe energie vrijkwam. Dat ik nog een tweede keer kon scoren, zij het vanaf de penaltystip, is mooi meegenomen. Ik voel me beter week na week in dit systeem. We blijven aanklampen bij Antwerp. Op naar de volgende opdracht.”