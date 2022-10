Mike Trésor opnieuw beslissend met assist: “Belangrijkste is dat ik presteer op het veld”

De thuisploeg had het bij momenten niet onder de markt met de snelle tegenaanvallen van KV Kortrijk. “Of het een moeilijke wedstrijd was? In de eerste helft deden we het heel goed. We creëerden veel kansen, maar konden spijtig genoeg niet meer dan een keer scoren. Jammer, want we hadden veel meer doelpunten kunnen maken om de wedstrijd zo naar ons toe te trekken. Daardoor zijn zij ook de hoop blijven houden om in de tweede helft met een reactie te komen.”

Buitenlandse interesse?

Met vijf doelpunten en zes assists op elf speeldagen is Mike Trésor misschien wel dé revelatie van het seizoensbegin. Springen die knappe cijfers ook niet in het buitenland in het oog? “Ik kijk daar nog niet te veel naar”, vertelt de winger. “Vorig seizoen speelde ik nog helemaal niet. Mijn prioriteit is dus om dit seizoen elke week te kunnen spelen en te presteren. Ik wil weer een heel seizoen meemaken. Als ik dit kan blijven aanhouden, zullen we wel zien wat er op het einde van het seizoen zal gebeuren.”