Atlético Madrid spoelt Brugse CL-kater door met winst tegen Girona, beide doelmannen eisen een hoofdrol op

Angel Correa (5. en 48.) was auteur van beide treffers van de Colchoneros. Vooral de tweede goal kreeg Correa op een presenteerblaadje van doelman Juan Carlos. Rodrigo Riquelme (66.) bracht Girona terug in de match, maar meer zat er niet meer in voor de Catalanen. En daar zit Jan Oblak ook voor iets tussen. De Sloveen pakte in het slotkwartier uit met een schitterende redding op een knal van Garcia. Yannick Carrasco en Axel Witsel kregen net zoals op Jan Breydel een basisplaats van coach Diego Simeone, die de Belgen in respectievelijk de 65e en 74e minuut wisselde.

De Madrilenen klimmen naar de vierde plaats in de algemene rangschikking van de Spaanse eerste klasse met 16 punten.

Woensdag in de vooravond komt Club Brugge over de vloer in het Wanda Metropolitano op de vierde speeldag van de Champions League.