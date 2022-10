De aanslag op de Krimbrug treft Poetin in het hart en zijn leger in de bevoorrading

De aanslag op de Krimbrug is een nieuwe vernedering voor Rusland die enkel te vergelijken is met het zinken van het vlaggenschip de Moskva. Maar het is veel meer dan een symbolische stunt. Het past in het systematisch slopen van de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Dat heeft het de Oekraïners behoorlijk makkelijk gemaakt door de grote afhankelijkheid van het spoor. Een erfenis van heel erg lang geleden.