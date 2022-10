Novak Djokovic kan na twee uur toptennis niet geloven dat Daniil Medvedev plots opgeeft: “Ik ben echt in shock...”

Novak Djokovic (ATP 7) heeft zich zaterdag in navolging van Stefanos Tsitsipas (ATP 6) geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Kazachse hoofdstad Astana (hard/1,9 miljoen dollar).

Zijn tegenstander in de halve finales, Daniil Medvedev (ATP 4), moest na 1 uur en 49 minuten toptennis opgeven. Medvedev had de eerste set gewonnen met 6-4, Djokovic de tweede met 7-6 (8/6) in een spannende tie-break.

De opgave van Medvedev, meteen na het laatste punt in de tweede set, zorgde echter voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Djokovic zei er zelfs voor door gechoqueerd te zijn. “Hij zag er volledig in orde uit”, aldus de Serviër. “Misschien dat hij tijdens de laatste zeven, acht punten wat trager bewoog maar… Ik ben in shock want ik was klaar voor een derde set.”

Zondag beslissen Djokovic en Tsitsipas, die op zijn beurt de maat nam in drie sets (4-6, 6-4 en 6-3) van de Rus Andrey Rublev (ATP 9), over toernooiwinst.