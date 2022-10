Olympische medaillewinnares Hanne Desmet opent haar teller op Dutch Open shorttrack

De 25-jarige Desmet bleef Xandra Velzeboer, algemeen beschouwd als het grootste Nederlandse talent, twaalf duizendsten van een seconde voor. De Nederlandse Selma Poutsma werd derde. Suzanne Schulting, de beste Nederlandse rijdster, deed door ziekte niet mee. Desmet en Velzeboer hadden elk hun halve finale gewonnen. Velzeboer zette het toernooi voort met een zege op de 500 meter. Door haar diskwalificatie van vrijdag kwam Hanne Desmet op die afstand niet meer in actie.

Op de Olympische Winterspelen in Peking bezorgde Desmet ons land nog brons op de 1.000 meter. — © BELGA

Haar jongere broer Stijn Desmet (24) moest het in de eindstrijd van de 1500 meter opnemen tegen uitsluitend Nederlanders. Achter Jens van ‘t Wout en Friso Emons eindigde hij als derde. Eerder had hij zijn halve finale gewonnen.

Opvallend veel diskwalificaties

Van ‘t Wout, sinds deze week 21 jaar, lijkt de nieuwe kopman van het shorttrack in Nederland te worden. Later op de middag werd hij eerste op de 500 meter. Hij valt op door zijn rustige en zeer efficiënte slag. In een testrace klokte Van ‘t Wout onlangs op een ronde van 111 meter 7,94 seconden. Het is de beste tijd die ooit in Thialf is genoteerd.

De gemengde Belgische aflossingsploeg, bestaande uit Hanne en Stijn Desmet, Ward Pétré en Tineke den Dulk, wonnen de halve finale 2000 meter voor Frankrijk. In de eindstrijd treft het viertal opnieuw Frankrijk en twee Nederlandse teams.

Opmerkelijk in de Thialf Arena is het grote aantal diskwalificaties bij de start. Volgens nieuwe regels van de Internationale Schaats Unie (ISU) betekent een valse start onmiddellijk uitsluiting. Op de startstreep mag niet worden bewogen en de schaatsers mogen niet te langzaam naar de start rijden.