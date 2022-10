Tadej Pogacar sluit jaar af met winst in Il Lombardia: “Mijn seizoen? Dat was bijna perfect”

Er stond zaterdagnamiddag geen maat op Tadej Pogacar in het laatste Monument van het seizoen. Na een koers met dominant ploegwerk van UAE Team Emirates maakte de 24-jarige Sloveense kopman het machtig af. “Winnen in de laatste wedstrijd van het seizoen, dat is geweldig”, aldus Pogacar.

“Het is fantastisch om hier terug te komen en het opnieuw af te maken, zeker na zoveel teamwerk onderweg. Ik ben mijn ploegmakkers enorm dankbaar, ze hebben geweldig werk verricht”, strooide Pogacar met complimenten na zijn zege in het laatste wielermonument van het seizoen. “Om dan te winnen in de laatste wedstrijd van het seizoen, dat is geweldig.”

“Het was het ideale scenario. Ik probeerde aan te vallen op de Civiglio, maar Mas was duidelijk bergop even goed als ik. We hebben dan maar samengewerkt tot in de finale”, vertelde hij over het wedstrijdverloop.

Opnieuw een duel met Mas

Vorige week kreeg Pogacar nog een lesje van Mas in de Giro dell’Emilia. Mas liet toen Pogacar bergop genadeloos achter, maar de Sloveen was vandaag toch overtuigd dat hij de Spanjaard zou kunnen kloppen. “Ik kwam toen rechtstreeks van het WK in Australië en was nog niet top. Ik voelde me sindsdien wel iedere dag beter worden. Ik had verwacht goede benen te hebben en dat was ook zo.”

Ook vorig jaar won Pogacar de Ronde van Lombardije. Toen klopte hij in de sprint Fausto Masnada (l). — © BELGA

Pogacar is ook tevreden met zijn seizoen. “Het was bijna perfect”, zegt hij met een klein glimlachje dat doet vermoeden dat hij toch liever niet tweede was geworden in de Ronde van Frankrijk. In die Tour botste hij nog op een sterke Jonas Vingegaard, die in Lombardije genoegen moest nemen met plek zestien.