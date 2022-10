Inter kruipt dankzij Edin Dzeko uit sukkelstraatje in eigen competitie na winst bij Sassuolo

Inter Milan heeft in eigen land opnieuw aangeknoopt met de drie punten. Op het veld van Sassuolo was Edin Dzeko de grote man met twee doelpunten.

Inter had wat goed te maken na een 0/6 in de vorige twee competitiematchen en een bijhorende teleurstellende negende plek in het klassement. Met Sassuolo kregen de jongens van Simone Inzaghi het nummer acht, met eveneens 12 punten, voor de kiezen.

Net voor het kwartier kreeg Lautaro Martinez de uitgelezen mogelijkheid om de Milanezen op voorsprong te zetten, maar de Argentijn schoof zijn inzet nipt naast. Inter was wel baas, maar had het toch moeilijk met de thuisploeg. Op slag van rust werd er alsnog een gaatje gevonden: Edin Dzeko zette zijn naam op het scorebord. Voor de Bosniër is het zijn 100ste doelpunt in de Serie A.

Sassuolo begon met veel goede moed aan de tweede periode en dat resulteerde op het uur in de gelijkmaker. Davide Frattesi werkte voorbij doelman Onana. Inter moest even bekomen van de opdoffer, maar trok het laken toch weer naar zich toe. Eerst zag Martinez zijn kopslag schitterend gered worden door Consigli, op de kopslag van Dzeko had de Italiaanse goalie geen verhaal meer: 1-2.

Inter wipt zo over Sassuolo én Juventus naar de zevende plek in het klassement. Juventus speelt zaterdagavond nog tegen AC Milan.