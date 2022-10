Peter Wright ziet grootse toekomst voor Dimitri Van den Bergh, maar kan het niet laten en deelt na dartsthriller steekje uit

Dimitri Van den Bergh slaagde er vrijdag niet in om zich te plaatsen voor de halve eindstrijd van de World Grand Prix Darts (PDC/691.000 euro). In het Engelse Leicester moest de Antwerpenaar met 3-2 zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright.

Het werd een thriller van formaat, alweer, tussen beide heren. Na een hoogstaande partij moest een allesbeslissende vijfde set voor de beslissing zorgen. Daarin nam 52-jarige wereldkampioen meteen een 2-0 voorsprong. Van den Bergh sloeg echter terug en hing de bordjes gelijk. In de vijfde en beslissende leg kreeg onze landgenoten drie kansen op dubbel twaalf voor een plaats in de halve finale maar hij miste, waarna Wright met zijn derde en laatste pijl dubbel tien wierp.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na afloop besefte Wright dat hij geluk had gehad. “Ik voel me dan ook gelukkig”, aldus de wereldkampioen. “Mijn vrouw moest naar het ziekenhuis en kon er dus niet bij zijn, maar ik had hier beloofd om te winnen. Alleen… het had niet zo close moeten zijn (lacht). We hebben beiden geluk gekend, een beetje doorheen de hele match. Ik dacht dat ik geklopt was (na zijn gemiste matchdarts op dubbel 20, red.). Ik dacht: ja, je hebt het weer gedaan. Zoals tijdens de Matchplay (toen Van den Bergh hem versloeg in de kwartfinales, red.), dat spookte ook door mijn hoofd. Ik was dus ook verbaasd toen hij miste. Hij is namelijk heel goed. Maar er is altijd zoiets als druk, ik weet niet wat er omging in zijn hoofd op dat moment. Ik had ook niet verwacht om zelf te missen dus, dat toont het respect dat we hebben voor elkaar. Daarom dat het zo spannend bleef.”

Van den Bergh en Wright hebben een geschiedenis. Onze landgenoot verbleef tijdens de piek van de coronaperiode enkele maanden bij de Schot, maar na zijn zege op de World Matchplay verzuurde de relatie even. Nu lijkt alles weer koek en ei. Beide heren verbroederden na hun partij nog even op het podium. Toch deelde Wright in zijn persconferentie nog een klein steekje uit aan onze landgenoot.

“Deze zege is wel een beetje wraak voor de Matchplay. Oké, ik versloeg Dimitri onlangs nog in een finale van de European Tour, maar dit is toch wat anders. Dit is een major. Dat we altijd topwedstrijden spelen tegen elkaar? Ja, vertel hem eens dat hij moet oprukken op de wereldranglijst”, was Wright toch een beetje giftig. “Ik kan niet verder opklimmen, ik ben de nummer één van de wereld. Dus hij moet hoger geraken zodat hij niet meer tegen mij moet uitkomen en alle anderen het leven zuur kan maken. Maar weet je, ik ben de oude man van de sport. Dimitri is, samen met enkele anderen, de nieuwe generatie. Die de sport gaat domineren en veel geld zal verdienen terwijl ik een theetje zit te drinken voor de tv. Maar ik heb nog geen pensioenplannen hoor. Ik stop pas als mijn vrouw zegt dat ik mag stoppen (lacht).”

Van den Bergh staat momenteel 14de op de wereldranglijst. Hij stond op een bepaald moment vijfde, maar zakte dan enkele plaatsen na een minder WK.