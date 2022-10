Italië verzekert zich van winst in WK-poule Yellow Tigers, die nog kans maken op de kwartfinales

Italië heeft zich zaterdag in Rotterdam verzekerd van groepswinst in de groep van België in de tweede ronde van het WK volleybal bij de vrouwen. China ging met 3-0 voor de bijl. 26-24, 25-16 en 25-20 waren de setstanden.

De regerende Europese kampioen telt 25 punten uit 9 matchen, waarmee het Brazilië (20 punten uit 8 matchen), Japan (18 punten uit 8 matchen) en China (17 punten uit 8 matchen) voorafgaat. België (15 punten uit 7 matchen) volgt op de vijfde plaats maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Winnen de Yellow Tigers hun volgende wedstrijd, springen ze met drie extra punten naar de derde plaats in de stand.

Brazilië en China

De Yellow Tigers strijden nog volop voor kwalificatie voor de volgende ronde en nemen het in hun twee laatste groepsduels op tegen Brazilië (zaterdag om 17u) en China (zondag om 12u30).

In de tweede groepsfase, die tot zondag loopt in Rotterdam en het Poolse Lodz, werden de eerste vier teams van groep A en B uit de eerste poulefase in dezelfde groep onderverdeeld. De resultaten van de eerste groepsfase bleven behouden.

De ploeg van coach Gert Vande Broek knokt tegen Brazilië en China voor een plek in de kwartfinales. — © BELGA

Opnieuw stoten de eerste vier uiteindelijk door naar de knock-outfase in Apeldoorn. De kwartfinales vinden plaats op 11 oktober. In de andere groep hebben huidig wereldkampioen Servië en de Verenigde Staten, de olympische kampioen, hun ticket voor de volgende ronde al beet.