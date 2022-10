Franse Pauline Ferrand-Prévot maakt favorietenrol waar en kroont zich tot laureate van het WK gravel bij de vrouwen

Pauline Ferrand-Prévot heeft de allereerste editie van het WK gravel gewonnen. De Francaise haalde het voor in een sprint voor de Zwitserse Sina Frei. Voor Ferrand-Prévot is het een primeur nadat ze eerder ook al wereldkampioen op de weg, in het veld en in het mountainbiken werd. Zondag zijn de mannen aan zet.

De vrouwen kregen zaterdag 140 kilometer voor de kiezen. Daarvan bestond 32% uit onverharde wegen en 24% uit gravel. Al snel kregen we in Veneto een viertal met het Franse fenomeen Pauline Ferrand-Prévot, de Zwitserse Sina Frei, de Duitse Jade Treffeisen en de Italiaanse Chiara Teocchi. Zij zouden ook uitmaken wie er voor het eerst de regenboogtrui in de graveldiscipline mocht aantrekken.

In de laatste meters sprintte de Zwitserse Frei weg uit het groepje van vier, maar Ferrand-Prévot beende haar nog bij en kwam met enkele meters voorsprong als eerste over de streep. Teocchi, ook al een mountainbikester, veroverde in eigen land brons.

Voor Pauline Ferrand-Prévot is het al de vierde wereldtitel van het jaar: eerder dit najaar werd ze ook al wereldkampioene in de mountainbike crosscountry, shorttrack én de marathon. Eerder in haar carrière zette de dertigjarige Française ook al wereldtitels in het wegwielrennen en het veldrijden op haar palmares. Zondag rijden de mannen hun wereldkampioenschap gravel in Veneto. Onder meer Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Zdenek Stybar en Gianni Vermeersch komen daarin aan de start.

