Niet alleen op het veld, maar ook ernaast beschikt Man City over natuurtalent: verdediger ontpopt zich als rekenwonder

Er lopen bij Manchester City heel wat talenten rond. En nee, we hebben het dit keer niet over ene Erling Haaland, maar wel over verdediger Manuel Akanji. De Zwitser blijkt een natuurlijk rekenwonder te zijn.

Akanji kwam begin september over van Borussia Dortmund en heeft er intussen vier optredens bij City opzitten. In Manchester zullen ze de Zwitser ongetwijfeld voor zijn verdedigende capaciteiten gehaald hebben, maar nu blijkt dat Akanji ook van meerdere markten thuis is. Zo bewijst hij in een interview met Sky Sports dat hij om het even welke rekensom in een handomdraai uit het hoofd kan rekenen.

“City heeft 20 trofeeën gewonnen en jij hebt tot dusver al 42 caps voor Zwitserland verzameld. Hoeveel bedraagt de vermenigvuldiging?”, vraagt de interviewer. Waarop Akanji in een mum van tijd het antwoord weet: “966.”

“De wiskundeleraar die ik vroeger had, maakte van rekenen altijd een competitie. Het is zo dat ik weet dat ik er goed in ben. Ik bereikte altijd de finale en ik won ook in de meeste gevallen”, verklaart de 27-jarige Zwitser zijn rekentalent.