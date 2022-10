Japan

Max Verstappen kan zondag in de Grote Prijs van Japan zijn wereldtitel verlengen. In de kwalificaties is de eerste stap gezet, want de regerende kampioen heeft zich van de poleposition verzekerd. Onze F1-man Marc Cornelissen zit in Suzuka in de slipstream van Verstappen. Met Kristof Liberloo blikt hij vooruit op de race van zondag.