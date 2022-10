Absurde diefstal: negen dames in felgroene outfits vallen jonge vrouwen aan in metrostation — © YouTube

Twee jonge vrouwen wisten vorige week niet wat hen overkwam. Zondagnacht werden ze in metrostation in New York plots aangevallen door een dievenbende. Negen vrouwen in felgroene jumpsuits sloegen de twee 19-jarige dames en gingen er volgens de politie vandoor met een smartphone en handtas.