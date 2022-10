Regio

Bakkerij Het Brood, met vestigingen op verschillende plekken in de regio, neemt maatregelen om het energieverbruik te drukken. En dat is nodig, want de kosten zijn maar liefst verviervoudigd. En bovendien is het koopgedrag van de klant sinds de crisis veranderd. “We gaan onze koeltogen drie dagen tijdens de week extra uitzetten”, zegt uitbaatster Els Vanderveken.