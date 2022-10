Al negen doden na ontploffing in benzinestation in Ierland

Bij de explosie in een tankstation in het Ierse graafschap Donegal, in het noordwesten van het land, zijn negen doden gevallen. Dat meldt de Ierse openbare omroep RTÉ op basis van de politie. “De zoektocht naar andere slachtoffers gaat voort”, aldus nog de politie eerder op zaterdag. Acht mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De ontploffing in het dorp Creeslough deed zich vrijdagnamiddag voor. In een eerdere balans, vrijdagavond, was nog sprake van drie doden. Het is nog onduidelijk wat de enorme ontploffing veroorzaakt heeft.

Een grote operatie waarbij hulpverleners van beide zijden van de Ierse grens betrokken waren, duurde de hele nacht en ging zaterdagochtend voort.

Iers premier Micheal Martin noemde vrijdag “de donkerste dag” voor Donegal en Ierland.