Britse Taylor-Brown wint triatlon in Cagliari, Valérie Barthelemy knokt zihc naar achttiende plek

De Britse Georgia Taylor-Brown heeft zaterdag in het Italiaanse Cagliari de vijfde manche van de World Triathlon Series gewonnen. Ze haalde het in de olympische afstand (1,5 km zwemmen, 38 km fietsen en 10 km lopen) in 1u47:12 voor de Française Emma Lombardi (tweede op 12 seconden) en de Amerikaanse Taylor Knibb (derde op 16 seconden).