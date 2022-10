Afscheid in mineur! Mikel Nieve moet in afscheidswedstrijd in Lombardije opgeven na zware crash

Het was even schrikken in de Ronde van Lombardije toen er op een dalend stukje plots twee renners in het peloton keihard tegen de grond gingen. Lorenzo Fortunato en Mikel Nieve waren de slachtoffers van dienst. Terwijl Fortunato verder kon, had Nieve het geluk niet aan zijn zijde. De Spanjaard kon niet meer verder en moest noodgedwongen opgeven.

Voor de 38-jarige Nieve komt er zo een pijnlijk einde aan zijn carrière. De Spanjaard reed het voorbije jaren voor de Spaanse ploeg Caja Rural-Seguros RGA, maar kende zijn grootste succes in 2016 toen hij voor Team Sky uitkwam. Toen won hij naast een rit in de Ronde van Italië ook nog het bergklassement.