Ex-prof Roche klaagt over bizarre startvolgorde op WK gravel, specialisten moeten achterin vertrekken: “UCI, welk WK is het eigenlijk?”

Het WK gravel leeft, zoveel is zeker. Dat kan ook haast niet anders met bekende topnamen als Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Tom Pidcock en Seppe Odeyn aan de start in Veneto. Maar links en rechts weerklinkt ook kritiek.

Nicolas Roche, zelf voormalig wielerprof, neemt ook deel aan het WK en gaf op Twitter harde kritiek op de startvolgorde. “De bestuursorganen in de grindscène van het ‘wilde westen’ blijven vonken creëren”, klinkt het bij de Ier. Roche kan het vooral niet begrijpen hoe het mogelijk is dat wegrenners met UCI-punten de eerste startrijen mogen bezetten, maar dat echte gravelspecialisten helemaal achteraan het pak moeten vertrekken. “UCI Cycling, herinner me er eens aan welk WK er morgen verreden wordt? Ik ben vrij zeker dat het het WK gravel is, niet het WK op de weg!”

Van der Poel deed al ervaring op met de Italiaanse grindwegen in de Strade Bianche. — © Getty Images

Vraagtekens

De recent gestopte Roche en heel wat echte gravelrijders brengen in tegenstelling tot vele wegrenners amper UCI-punten mee richting Veneto, waardoor de UCI hen helemaal achterin de grid duwt. Offroad-specialisten beginnen dus achter de wegprofessionals aan een gravelwedstrijd. Onlogisch volgens Roche. Hij haalt het voorbeeld aan van mountainbike-circuit: “Op het WK mountainbike moest Tom Pidcock helemaal achteraan starten aangezien hij te weinig mountainbikewedstrijden had gereden. Waarom moet dit dan anders zijn bij het WK gravel?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook wie er wel en niet mag deelnemen, roept vraagtekens op. Renners van een UCI-geregistreerd team worden automatisch toegelaten, terwijl alle anderen alleen kunnen deelnemen via een kwalificatiesysteem of selectie door nationale federaties. “Het is voor mij prima dat renners een ​​gratis pas voor de race krijgen om mee te doen, maar laat in ieder geval de renners die de moeite nemen om vaker grind te rijden en zich gekwalificeerd hebben vooraan beginnen”, stelt Roche nog. Zijn kritiek kan op heel wat bijval rekenen van collega’s.

Voor België nemen Seppe Rombauts, Bram Rombauts, Clément Fernandez, Niels Verdijck, Gianni Vermeersch, Lawrence Naesen, Jan-Frederik Finoulst, Sieben Devalckeneer, Seppe Odeyn en Greg van Avermaet deel. In totaal staat liefst 138 (!) elite mannen aan de start.