Meer dan duizend aanvragen per dag op mijnverbouwpremie.be

Het nieuw online loket waar Vlamingen een renovatiepremie kunnen aanvragen, ontvangt meer dan duizend verzoeken per dag. Dat blijkt zaterdag in de marge van BIS-beurs, een bouw en inspiratiesalon dat in Gent plechtig is geopend. Het gaat onder meer om aanvragen voor premies voor dak- en gevelisolatie, het plaatsen van warmtepompen, of verbeteringen van ramen en deuren.