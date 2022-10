Daniel Ricciardo staakt zoektocht naar nieuw F1-team en last sabbatjaar in: “Ik druk even de pauzeknop in”

Daniel Ricciardo zal volgend seizoen niet te bezichtigen zijn in de Formule 1. Het aflopend contract van de 33-jarige Australiër liep af bij McLaren werd niet verlengd. Ricciardo had nog kans op een zitje bij Haas of Williams, maar beslist nu om een sabbatjaar in te lassen.

Terwijl Max Verstappen naar de poleposition snelde tijdens de kwalificaties van de GP in Japan, was er in de Formule 1 heel wat transfernieuws te rapen vandaag. Zo maakte Pierre Gasly bekend dat hij volgend seizoen de overstap maakt naar Alpine. Nyck de Vries wordt dan weer de vervanger van Gasly bij Alpha Tauri.

Wie geen zitje wist te bemachtigen, was Daniel Ricciardo. Hoewel er nog wel een kans op een zitje is bij Haas of Williams, kiest de Australiër voor een sabbatjaar. “Ik heb even gepraat met Alpine, maar het was duidelijk dat ze geïnteresseerd waren in Gasly”, vertelde de Australiër op de persconferentie. “Voor mij is het simpel: ik zal niet op de grid staan in 2023. Ik druk even de pauzeknop in.”

Met een definitief afscheid van de Formule 1 is Ricciardo nog niet bezig. “Ik denk dat het voor mij goed is om mijn pijlen te richten op 2024. Dan kunnen er betere opties op tafel liggen”, gaat Ricciardo verder. “Ik ben mentaal nog niet klaar om het in een andere categorie te proberen. Ik voel mij nog zo betrokken bij de F1 en misschien doet een tijdje zonder vaste plaats mij wel goed.”

De Formule 1 verliest zo, toch zeker een jaar, een van zijn publiekstrekkers. De Australiër stond te boek als een altijd goedlachse kerel, die altijd positief was. Die positiviteit verloor Ricciardo ook op de persconferentie niet. “Een beetje vrije tijd zal me goed doen”, lachte Ricciardo.