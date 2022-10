Amerikaanse shooting guard Jahmal McMurray tekent tot eind december bij Leuven Bears

Na de overwinning op de eerste speeldag tegen Spirou Charleroi verloor Leuven Bears vrijdagavond op de tweede speeldag van de BNXT League in de Lotto Arena en versus Telenet Giants Antwerp. De ploeg van coach Eddy Casteels kampt echter met een blessuregolf. Wouter Willems (knie), Thibault Vanderhaegen (polsbreuk) en Brevin Pritzl (handbreuk) zijn nog maanden onbeschikbaar. Leuven Bears reageerde en trok de Amerikaan Jahmal McMurray aan.

Jahmal McMurray is afkomstig van Topeka Kansas en viert zijn debuut in de thuiswedstrijd op 16 oktober tegen Bergen. De 25-jarige en 1m83 grote shooting guard speelde laatst bij Ankara Anadolu in Turkije. Daar tekende hij voor een gemiddelde van 16 punten, 2 rebounds en 3 assists.