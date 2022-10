In Antwerp-STVV was de rode kaart voor Robert Bauer na afloop hét gespreksonderwerp. Onze huisanalist en scheidsrechter-op-rust Serge Gumienny laat zijn licht schijnen op de bewuste fase: “Ik vraag me af of de VAR over andere beelden beschikt dan Eleven Sports, want een ‘clear error’ kregen we als kijker niet te zien.”