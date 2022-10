Amerikaans onderonsje in Tokio: Taylor Fritz en Frances Tiafoe strijden om de titel

De finale van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.953.285 dollar) wordt een Amerikaans duel tussen Taylor Fritz (ATP 11) en Frances Tiafoe (ATP 19). Daarmee staat nu al vast dat er voor het eerst sinds Pete Sampras in 1996 nog eens een Amerikaan het toernooi van Tokio op zijn naam zal schrijven.

Derde reekshoofd Fritz schakelde zaterdag de Canadees Denis Shapovalov (ATP 22) uit met 6-3, 6-7 (5/7) en 6-3. Eerder op de dag won vierde reekshoofd Tiafoe met 6-2, 0-6 en 6-4 van de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon (ATP 120).

De 24-jarige Fritz mikt zondag op een vierde ATP-titel. Hij won eerder dit seizoen voor de tweede keer het toernooi van Eastbourne en was de beste op het Masters 1.000 van Indian Wells, zijn mooiste zege tot dusver. Al vijf keer verloor Fritz een finale.

Fritz springt de top 10 in

De finaleplaats levert Fritz ook nog een mooie bonus op: maandag duikt hij voor het eerst in zijn carrière de top 10 van de ATP-wereldranglijst binnen. Verliest hij de finale neemt hij de tiende plek over, pakt hij de trofee mee naar huis dan ligt de achtste plek binnen bereik.

Tiafoe, ook 24, won tot dusver één ATP-toernooi: in 2018 in het Amerikaanse Delray Beach. Drie keer was hij verliezend finalist. Eerder dit seizoen werd hij runner-up in het Portugese Estoril. Op de voorbije US Open haalde Tiafoe de halve finales, zijn beste resultaat tot dusver op een grandslam.

In de onderlinge duels leidt Fritz met 4-1 tegen Tiafoe. Dit jaar won hij zowel op de Australian Open als het Masters 1.000 in Montreal van Tiafoe.