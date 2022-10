Tourwinnaar Vingegaard schuift favorietenrol Ronde van Lombardije door naar zijn grote rivaal: “Pogacar is de beste renner ter wereld”

De Ronde van Lombardije van zaterdag, het vijfde en laatste Monument op de wielerkalender, dient zich aan als een duel tussen Tour-tenoren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die laatste noemt Pogacar de ‘te kloppen man’. Nochtans was het in de Ronde van Frankrijk de Deen die aan het langste eind trok.

Het is de eerste keer sinds hun duel in de Ronde van Frankrijk dat Vingegaard en Pogacar opnieuw de degens kruisen. Net als in de Tour blijkt er nog steeds veel respect tussen de Deen en de Sloveen te zijn: “Mooi dat ik weer tegen Tadej kan koersen”, vertelde Vingegaard (Jumbo-Visma) bij de start van de Ronde van Lombardije in Bergamo. “Tadej is de beste renner ter wereld. Hij wordt vandaag de te kloppen man. Hij is beter dan ik in eendagskoersen, tot dusver. Ik won nog nooit een monument, hij al twee. Dat zegt veel.”

Een lastige koers

Terwijl Pogacar koos voor een Italiaanse voorbereiding op Lombardije, ging Tourwinnaar Vingegaard in de laatste aanloop koersen in de Ronde van Kroatië. Daar reed hij naar twee ritzeges en een tweede plek in het eindklassement, op een iets lager niveau weliswaar. “Ik denk dat ik klaar ben voor Lombardije. De vorm is goed. Of dat hoop ik toch. We zien straks hoe dat gaat uitdraaien. Op welk wedstrijdverloop ik hoop? Een lastige koers, dat is in mijn voordeel.”

De Ronde van Lombardije is het laatste van vijf monumenten op de wielerkalender. De wedstrijd is 253 kilometer lang, en finisht zaterdagnamiddag omstreeks 17u in Como.