Geen gridstraf voor Max Verstappen in Japan! Nederlander krijgt berisping voor onvoorzichtige actie, maar blijft op de pole

Max Verstappen heeft een berisping gekregen voor zijn onvoorzichtige actie in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan. Hij behoudt daardoor zijn poleposition voor de race op zondag, waarin de Nederlander zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 kan veroveren.

De wedstrijdjury onderzocht na de kwalificatie het incident waarbij Verstappen in zijn Red Bull onverwachts uitweek naar links en de veel sneller rijdende Lando Norris in zijn McLaren maar net een botsing kon vermijden door over het gras naast de baan van Suzuka te rijden. Dat gebeurde in de ronde waarin beide coureurs zich klaarmaakten voor een snelle ronde op tijd.

De stewards vroegen tekst en uitleg van Verstappen en Norris en oordeelden daarna dat het vergrijp niet ernstig genoeg was om een straf uit te delen, vandaar de berisping.

De Grote Prijs begint zondag om 7.00u Belgische tijd (14.00u lokale tijd). Verstappen kan zich voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen kronen op voorwaarde dat hij de race wint en het bonuspunt voor de snelste ronde pakt. Dan maakt het niet uit welk resultaat zijn eerste achtervolger Charles Leclerc, tweede in de stand op 104 punten, in zijn Ferrari behaalt.