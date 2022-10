Belgian Lion Ismael Bako opent Euroleague met nederlaag

Het Italiaanse Virtus Bologna kreeg in eigen midden en versus AS Monaco onderuit. Belgian Lion Ismael Bako speelde een degelijke partij, tekende voor 8 punten en 7 rebounds maar verloor met Virtus Bologna met 66-83. Volgende week donderdag kan de Italiaanse ploeg in eigen midden revanche nemen tegen het Duitse Bayern München. De tweede speeldag van de Euroleague brengt ook een treffen tussen Sam Van Rossom en het Spaanse Valencia versus landgenoot Retin Obasohan en het Franse ASVEL Villeurbanne. De Euroleague is de beste Europese clubcompetitie. Ook dit seizoen nemen 18 ploegen aan de Euroleague deel. Na een regulier seizoen van maar liefst 34 speeldagen is de top 8 geplaatst voor de kwartfinales. De kwartfinale is een best of five. De winnaars zijn geplaatst voor de Final Four. Het Litouwse Kaunas ligt in poleposition om de Final Four van de Euroleague te organiseren.