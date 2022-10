Lotte Vanwezemael (30), beter bekend als Seksuolotte, heeft haar spiraaltje laten verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar en dat is volgens de seksuologe de “ergste pijn ter wereld”, zo laat de Limburgse weten op Twitter. Maar is dat wel zo? En wat zijn de remedies? We vroegen het aan Jasper Verguts, gynaecoloog en professor verbonden aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.