Vias rekent overheid te veel aan en zet subsidies in voor commerciële activiteiten: “Feitelijk onjuist”

De overheid besteedt het belangrijkste onderzoek rond verkeersveiligheid uit aan een privébedrijf - Vias - dat grotendeels in handen is van een autovereniging. Uit onderzoek van onze zusterkrant De Standaard blijkt dat Vias de kosten daarvoor opblaast en subsidies inzet voor commerciële activiteiten. Vias institute reageert ontstemd op het artikel.

Vias is onder meer baas van de bobcampagnes tegen dronken rijden, geeft cursussen aan verkeersovertreders en publiceert het ene onderzoek na het andere. De organisatie is sinds 2016 een vennootschap met twee aandeelhouders: ceo Karin Genoe en Royal Automobile Club of Belgium (RACB), die mee de vzw Freeresponsible oprichtte, een vereniging die volgens haar missieverklaring opkomt voor ‘de automobilist die in het verdomhoekje wordt geduwd’.

Voor de bekendheid en de profilering van Vias is het kenniscentrum een cruciale afdeling. Die is met 42 werknemers goed voor een derde van het totaal. Het meeste van werk van het kenniscentrum wordt betaald met belastinggeld. Jaarlijks stort de FOD Mobiliteit minstens 5 miljoen euro aan Vias. In ruil voor dat geld moet Vias een vastgelegd aantal wetenschappelijke onderzoeken en andere publicaties produceren.

Kosten overdrijven

Uit onderzoek van De Standaard blijkt dat Vias de kosten van de studies voor de federale overheid fors overdrijft. Het bedrijf blaast het aantal onderzoeksuren met een derde op, toont een spreadsheet die de krant kon inkijken. De overdrijving varieert van project tot project, maar als een onderzoeker bijvoorbeeld honderd uur met een gesubsidieerd project bezig was, dan gaf Vias gemiddeld 130 uur aan bij de overheid.

Er loopt momenteel een audit naar de manier waarop Vias zijn subsidies besteedt. Het kantoor dat die audit uitvoert is volgens De Standaard ook in het bezit van de gegevens die aantonen hoe er een derde te veel wordt aangerekend. Er wordt ook onderzocht of Vias voor studies die de Belgische staat betaalt, een uurtarief hanteert dat merkelijk hoger is dan bij soortgelijk onderzoekswerk. De FOD Mobiliteit betaalt volgens de krant 100 euro per uur, voor anderen ligt dat gemiddeld rond 65 euro per uur.

Anderhalf miljoen

Volgens De Standaard zou het instituut vorig jaar minstens anderhalf miljoen euro te veel hebben aangerekend bij de FOD Mobiliteit. Het geld dat daardoor vrijkwam zet Vias volgens meerdere bronnen in om andere afdelingen te financieren. Zeven bronnen die vertrouwd zijn met de werking van Vias bevestigen dat het bedrijf gesubsidieerd personeel inschakelt voor opdrachten die niets met de overheid te maken hadden, onder meer bij het departement marketing en communicatie.

Vias ontkent in een reactie dat het de overheid te veel aanrekent. “Deze aannames zijn eenvoudigweg onjuist en gebaseerd op lasterlijke informatie uit niet-objectieve bronnen”, luidt het.

Tweede vennootschap voor commerciële activiteiten

Er werd voor het artikel “gebruikgemaakt van enkele anonieme getuigenissen van ex-werknemers die uit rancune lasterlijke en valse aantijgingen jegens Vias institute de wereld insturen. Bovendien voeren enkelen hiervan momenteel concurrentiële activiteiten uit in het domein van verkeersveiligheid, wat hun acties verklaart”, zegt Vias.

“Vias heeft nooit overheidsgeld afgewend. De voorbije twee jaar (2020-2021) heeft Vias zelfs alle voorziene subsidies niet opgevraagd bij de federale overheid. De jaarlijkse subsidies die wij ontvangen vanuit de FOD Mobiliteit worden in overeenstemming met de afgesloten overeenkomsten en conventies aangewend. Dit alles in opvolging door een speciaal comité waarin vertegenwoordigers van de overheid dit alles nauwgezet controleren, sturen en goedkeuren. Daarenboven worden wij gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, de Inspectie van Financiën en de FOD Mobiliteit”, voert de organisatie aan.

“Vias is een vennootschap met sociaal oogmerk. Dat betekent dat er geen winstgevend, maar een sociaal doel is. Er wordt dan ook ten onrechte de indruk gewekt dat Vias een commerciële vennootschap is. Net om een correcte scheiding te maken van onze commerciële activiteiten en activiteiten die we met overheidsgeld doen, is er een tweede vennootschap opgericht”, argumenteert Vias.

“In 2016 werd de organisatie op vraag van de politiek verzelfstandigd. Na een marktbevraging werden slechts twee partijen bereid gevonden om de organisatie op eigen risico te verzelfstandigen. Er is geen enkel vermogensvoordeel bij de overname van Vias geweest”, klinkt het nog. Tot slot zegt Vias dat de organisatie verbintenissen die zij aangaat respecteert, en dus over bepaalde overeenkomsten niet kan communiceren. “De bewering dat er een minnelijke schikking zou gesloten zijn geweest over ‘belangenvermenging’ is manifest onjuist.”