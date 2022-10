Explosie veroorzaakt grote schade op strategisch erg belangrijke brug tussen Rusland en Krim

Het leek er in eerste instantie op dat alleen de verbinding per spoor tussen Rusland en het schiereiland geraakt was - er staan daarop minstens twee treinstellen in brand - maar op beelden is al te zien dat ook de gewone brug schade opgelopen heeft. “Een brandstoftank vatte vuur aan het einde van een trein”, klinkt het bij de spoorwegen van de Krim. Het verkeer ligt er stil.

De explosie is volgens Russische persagentschappen veroorzaakt door een bomauto. Volgens de eerste informatie zijn er geen slachtoffers gevallen, zegt een adviseur van de leider van de Krim aan het Russische staatspersbureau Tass.

Het is nog niet duidelijk hoe groot of ernstig de schade is, maar zeker is wel dat het een klap zou zijn voor Rusland als die groot is. De brug is zowat hét symbool van de Russische bezetting van het gebied. Naast van grote symbolische waarde is de in 2018 geopende brug ook een belangrijke logistieke route om de troepen in Oekraïne te bevoorraden.

