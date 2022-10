Baaldag voor Thomas Detry: golfer tuimelt van vierde naar 61e plaats in Las Vegas na ronde van 73 slagen

Thomas Detry is na een ronde van 73 slagen van de vierde naar de 61e plaats gezakt op het Shriners Children’s Open golftoernooi (PGA Tour/8 miljoen dollar), dat doorgaat op de TPC Summerlin golfbaan in het Amerikaanse Las Vegas.

Thomas Detry is na een slechte dag helemaal weggezakt in het Amerikaanse Las Vegas. De 29-jarige Brusselaar, die de voorbije weken op een zeer hoog niveau stond te golfen, kende een baaldag en sloeg een ronde van 72 slagen. Een aantal gemiste fairways en enkele ballen die in de bunker verdwenen, waren de aanleiding dat Detry te weinig goede birdie kansen kon creëren. Met zijn ronde van 73 slagen, acht slagen meer dan in zijn openingsronde, eindigde hij dag twee op de 61e plaats wat net volstond om de cut te halen.

In de tussenstand telt Detry acht slagen meer dan de Chileen Mito Pereira, die alleen de leiderplaats waarneemt. De 27-jarige uit Santiago, die eerder dit seizoen derde werd op het PGA Championship, leverde een scorekaart af waarop negen birdies en een bogey stonden. Met zijn totaalscore van 132 slagen, twaalf onder par, is Pereira een slag af dan de Amerikaan Robby Shelton.