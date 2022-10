Voormalig wielrenner Michael Boogerd openhartig over paniekaanvallen: “Ik dacht dat ik gek werd”

Michael Boogerd heeft in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad openhartig gepraat over zijn gevecht tegen paniekaanvallen. De Nederlandse ex-winnaar van de Amstel Gold Race zag de voorbije jaren stevig af door die aanvallen, maar voelt zich naar eigen zeggen nu wat beter: “Zo’n aanval is een van de ergste dingen die kunnen gebeuren. Elke keer denk je: deze is weer erger dan de vorige.”