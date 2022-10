Dua Lipa geeft duidelijkheid over haar relatiestatus na geruchten

De 27-jarige popster Dua Lipa laat in een podcast weten dat ze momenteel geen relatie heeft. “Voor mij is dit het eerste jaar in heel lange tijd dat ik geen relatie meer heb”, aldus de Britse zangeres. Eerder gingen er geruchten rond dat Dua Lipa een relatie zou hebben met komiek Trevor Noah.

Momenteel vindt de zangeres het “heerlijk” om vrijgezel te zijn. “Alleen aan mezelf denken is precies wat ik fijn vind op dit moment.” De voorbije jaren heeft ze naar eigen zeggen amper tijd gehad om aan zichzelf te denken en te werken.

Geruchten over een eventuele romance tussen Dua Lipa en The daily show-presentator Trevor Noah deden sinds vorige week de ronde, toen de Britse krant Daily Mail foto’s van de twee publiceerde na wat de tabloid omschreef als een “intiem diner”. Op de beelden zijn de twee samen op straat in New York te zien en op een daarvan lijkt het alsof de twee elkaar kussen of knuffelen.