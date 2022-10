Britten zetten weer volop in op olie- en gasontginning in Noordzee, en dat baart klimaatwetenschappers zorgen

In het Verenigd Koninkrijk zal een nieuwe veilingronde worden opgestart voor olie- en gasontginning in de Noordzee. Er zouden naar schatting meer dan 100 licenties worden toegekend. Volgens de Britse minister van Energie Jacob Rees-Mogg is de veiling goed voor de Britse economie en voor de bevoorradingszekerheid van energie. Maar klimaatwetenschappers zijn kritisch.