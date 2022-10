Max Verstappen houdt beide Ferrari’s achter zich tijdens laatste oefensessie GP van Japan

Max Verstappen heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Japan de snelste tijd gereden. Verstappen was tijdens de enige droge oefensessie tot dusver zo’n drie tienden sneller dan beide Ferrari’s.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de twee oefensessies in de regen kregen de rijders voor de laatste oefensessie op Suzuka een droog circuit voorgeschoteld. De derde oefensessie zou dan ook cruciaal zijn wat betreft de voorbereiding van de kwalificatie en de race, zeker met een normaal gesproken droge kwalificatie in het vooruitzicht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was dan ook meteen erg druk op de baan. Logisch want amper 60 minuten om de wagens een ideale afstelling voor droge weersomstandigheden te geven alsook de limieten van het circuit en de wagen op te zoeken is niet veel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naarmate de sessie vorderde doken de rondetijden steeds verder naar beneden. De baan werd dan ook steeds sneller en ook de rijders zochten steeds meer de limieten op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was helemaal tot aan het einde van de oefensessie erg druk op de baan en dat leidde tot ‘verkeer’ en verstoorde snelle ronden, zoals ook George Russell in zijn Mercedes mocht ondervinden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste ronde reed, voor beide Ferrari’s die op ongeveer drie tienden volgden. Na slechts één droge oefensessie is het nu aan de teams om nog wat huiswerk te verrichten en in de mate van het mogelijke nog wat snelheidswinst te vinden voor de kwalificatie.

Meer F1-nieuws:- Druk op Mick Schumacher neemt toe na nieuwe crash: “Dit is zeker niet ideaal”- Lewis Hamilton: “Als Mercedes 300 000 dollar extra had uitgegeven dan was ik F1-kampioen in 2021”- Max Verstappen: “F1-titel in Japan? Dat interesseert mij niet”- “Problemen met Mercedes F1-bolide in 2022 werden veroorzaakt door één kleine fout”- ‘Baby’ Max Verstappen na 23 jaar opnieuw herenigd met de Honda RA 099 van zijn vader (F1journaal.be)