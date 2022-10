UCLouvain veroordeeld voor geweld op het werk tegen professor biologie

“De rechtbank heeft het bestaan van psychisch geweld erkend die de professor in het kader van haar werk heeft moeten ondergaan” en “heeft de stopzetting ervan bevolen via verscheidene maatregelen”, aldus van Ypersele, die zich als steun van zijn collega Nieberding heeft opgeworpen.

De professor biologie had zich beklaagd over intimidatie op het werk en geweld wegens haar geslacht. Ze verweet de universiteit niet de noodzakelijke maatregelen te hebben genomen om haar te beschermen. Ondanks herhaalde vragen werd geen enkel initiatief ondernomen om een bemiddeling op te starten.

Nieberding beklaagde zich over seksistische opmerkingen over haar fysiek, morele en seksuele intimidatie, een vorm van uitsluiting en laster door haar collega’s van het Earth and Life Institute (ELI).