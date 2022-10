Net niet voor Dimitri Van den Bergh! Peter Wright stoot door naar halve finales na sensationele laatste set op World Grand Prix

Wright begon verschroeiend aan de wedstrijd met een 10-darter, maar hij en Van den Bergh hielden elkaar lang in evenwicht. Bij een 2-1-voorsprong van Dancing Dimi in de sets kreeg hij de unieke gelegenheid om Wright in de vierde set te breken en op 2-2 te komen in de legs, maar Van den Bergh miste op dubbel zestien en Wright kwam op gelijke hoogte.

In de beslissende set leek Wright weer helemaal in het ritme te komen. De Schot stond al snel met 2-0 op voorsprong, maar liet het na om de wedstrijd te beslissen. Van den Bergh kwam terug tot 2-2. De allesbeslissende leg was enorm zenuwslopend, de ene na de andere matchdart werd gemist. Eerst miste Wright enkele matchdarts, waarna Van den Bergh drie matchdarts liet liggen op dubbel twaalf. Uiteindelijk maakte de Schot het toch af op dubbel tien. Waanzinnige slotset!

De andere uitslagen in de kwartfinales:

Aspinall - Lukeman 3-2

Price - Razma 3-0

