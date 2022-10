Elise Mertens staat in halve finales op WTA Monastir

Elise Mertens (WTA 42) heeft zich vrijdag geplaatst voor de laatste vier op het WTA 250-toernooi in het Tunesische Monastir (hardcourt/251.750 dollar). De 26-jarige Limburgse, het vijfde reekshoofd, versloeg in haar kwartfinale na exact twee uur tennis de Japanse kwalificatiespeelster Moyuka Uchijima (WTA 124) in drie sets (6-0, 3-6 en 6-4).

In de halve eindstrijd treft Mertens de Amerikaanse Claire Liu (WTA 73). Die verraste in haar kwartfinale topreekshoofd Ons Jabeur (WTA 2). Jabeur moest voor eigen publiek afdruipen na verlies in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4).

Mertens en Liu kwamen elkaar één keer eerder tegen op het WTA-circuit, en dat was nauwelijks twee weken geleden. De Amerikaanse won toen in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Tokio.

Het is voor Mertens haar eerste halve finale op het WTA-circuit dit seizoen.