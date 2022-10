Killian Sardella loodst Anderlecht-beloften naar de koppositie in Challenger Pro League, Beveren wordt tweede

De RSCA Futures hebben vrijdagavond op de achtste speeldag van de Challenger Pro League de koppositie in de stand gegrepen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze Virton met 3-1. Verdediger Killian Sardella zorgde voor twee doelpunten. SK Beveren klimt op naar de tweede plaats na een 0-3 overwinning op bezoek bij Dender, dat nog voor de rust met z’n kwam te staan.

De Anderlecht-jongeren gingen tegen Virton op zoek naar de leidersplaats en lieten die intentie ook blijken in de wedstrijd. Ze eisten de bal op en dwongen hun tegenstander op de eigen helft. Het overwicht op het scorebord vertalen lukte evenwel niet in de eerste periode. Enkele afstandschoten uit de tweede lijn vormden het grootste doelgevaar. Na de rust vloog het leer er wel meteen in. Verdediger Killian Sardella (48. en 52.), die geregeld de selectie van de eerste ploeg haalt, rukte op vanuit de verdediging en zorgde voor het openingsdoelpunt. Niet veel later verdubbelde hij de voorsprong met het hoofd. Ayyoub Allach (61.) schudde paars-wit even wakker, maar spits Lucas Stassin (76.) stelde de zege veilig met zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Met 16 punten staat Anderlecht voorlopig alleen op kop. Het slaat een voorlopige kloof van drie punten met Beerschot, dat morgen aan de bak moet tegen vicekampioen RWDM.

SK Beveren deed eveneens een goede zaak in het klassement. De Oost-Vlamingen gingen met 0-3 winnen op het veld van promovendus Dender en springen met 15 punten voorlopig naar de tweede plek in de stand.

Spitsenduo Thierno Barry (5. en 85.) en Lucas Ribiero Costa (41.) zorgde voor de doelpunten. Die eerste schreef zijn naam al erg vroeg op het scorebord. Aan de tweede paal gleed hij een voorzet vanop rechts in het doel. Dender-verdediger Kobe Cools gaf Beveren een vijf minuten voor rust een dubbel geschenk. Met een handsbal in het strafschopgebied pakte hij een rode kaart en bezorgde hij de bezoekers een strafschop. Costa liet de kans niet onbenut. In het slot van de partij zorgde Barry voor de 0-3 eindstand met zijn tweede van de avond.

Bij Beveren stond kersvers aanwinst Dieumerci Mbokani nog niet op het wedstrijdblad.