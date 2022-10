Vroege goal Gerkens en strenge uitsluiting Bauer geven Kanaries de doodsteek

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Bauer liet ploeg in de steek, te weinig geloof bij Bruno

Beide ploegen hadden vorig weekend een vervelende nederlaag opgelopen. Maar dat was niet van aard om de coaches te verleiden tot drastische ingrepen. Integendeel. Bij STVV sleutelde Bernd Hollerbach zo weinig mogelijk aan zijn elftal. De afwezige Boya, niet speelgerechtigd tegen zijn moederclub, werd op het middenveld vervangen door Bauer, die achteraan plaats maakte voor de herstelde Al-Dakhil. De jeugdige Bocat hield Koita alweer op de bank, waar die plaatsnam aan de zijde van Hayashi, hersteld van een enkelletsel. Collega Mark van Bommel van zijn kant opteerde voor de ploeg van de tweede helft in het Guldensporenstadion. Dus met Ekkelenkamp en Muja ten nadele van Nainggolan en de zwaar geblesseerde Miyoshi.

Eerste van ex-Kanarie Gerkens

Voor de talrijke Nederlanders in Antwerpse loondienst behoort de uitdrukking ‘de eerste klap is een daalder waard’ tot het alledaagse taalgebruik. Het is precies dat wat de thuisploeg op de eigen Bosuil voor elkaar kreeg. Er waren amper acht minuten verstreken, toen Alderweireld een langeafstandsraket afvuurde. Een voorspelbare actie, maar de STVV-defensie leek toch compleet verrast. Gerkens trok een spurtje en nam Schmidt beheerst te grazen. Zijn eerste van het seizoen.

© BELGA

Een bevrijding voor de thuisploeg? Neen dus. Bij de Great Old stapelden de slordigheden in de opbouw zich op, waardoor de bezoekers behoorlijk hoog op het veld konden opereren. Tot kansen leidde dat niet. Maar op het kwartier gingen bij de Sinjoren plots toch alle alarmbellen af. Ook zij waren duidelijk niet bij de les, want Leistner en hoekschoppen, het is een gekend succesrecept bij STVV. Toch kon de Duitser vrij inkoppen. Butez sloeg de venijnige bal vanonder de lat.

Rood voor Bauer overdreven

Antwerp was niet onder de indruk en bleef in hetzelfde bedje ziek. Het zette amper druk op de bal en de tegenstander. De partij hobbelde dus wat doelloos heen en weer. Tot VAR Jordi Vermeire zijn moment de gloire gekomen achtte. Na een akkefietje tussen Janssen en Bauer sommeerde hij ref Laforge naar het beeldscherm. Rood was het verdict. Overdreven streng, als u het ons vraagt. Ja, Bauer had niet moeten reageren op een elleboogje van Janssen. Maar een slag deelde de Duitser zeker niet uit. Het was een professionele overtreding, zoals er wel meer gemaakt worden.

© Isosport

Het kwaad was daarmee echter geschied. De wedstrijd kreeg nu een heel ander gezicht. Hollerbach haalde wel Koita van stal voor de al bij al bleke Bocat, in de hoop dat die enkele keren kon prikken. Maar door de numerieke minderheid moest STVV wijken, zonder dat de tegenstander nu met kampioenenallures ging spelen. Die hield rustig de druk op de ketel en kwam ei zo na op 2-0. Een dropshot van Ekkelenkamp strandde echter op de lat. De reactie volgde wel meteen. Brüls stuurde Bruno in het straatje maar die werd in extremis nog teruggehaald door Yusuf.

Net geen dozijn

Om maar te zeggen dat de Limburgers nog leefden. Een inspiratieloze leider liep zich constant te pletter op een muur en dat mag je bijna letterlijk nemen. Leistner moet wel een hoofd van gewapend beton hebben. Zelfs een loeier van invaller Nainggolan tegen zijn hoofd bracht hem immers niet uit evenwicht. De ex-Rode Duivel stuitte ook nog eens op Schmidt. Voor Yusuf eindigde de partij nog in mineur, hij werd met de draagberrie afgevoerd. Heuglijker nieuws was er voor de 18-jarige Matte Smets, die bij de bezoekers mocht debuteren, en voor Antwerp-spits Frey, die zijn invalbeurt bekroonde met een assist voor de vers ingevallen Scott.

Voor de Truienaars de tweede nederlaag op rij. Een nieuw fenomeen in 2022. Het dozijn uitmatchen zonder nederlaag was hen net niet gegund. Mooie liedjes duren soms toch lang maar ooit kennen ze een einde.

© Dick Demey

ANTWERP: Butez – Bataille, Alderweireld, Pacho, Vines – Yusuf, Gerkens, Ekkelenkamp – Stengs, Muja, Janssen.

STVV: Schmidt – Janssens, Leistner, Al-Dakhil – Hashioka, Konaté, Bauer, Bocat – Brüls – Okazaki, Bruno.

VERVANGINGEN: 46’ Bocat door Koita, 63’ Ekkelenkamp door De Laet, 63’Muja door Nainggolan, 74’ Bruno door Hayashi, 86’ Yusuf door Scott, 87’ Okazaki door Smets, 92’ Janssen door Frey.

DOELPUNTEN: 8’ Gerkens 1-0, 95’ Scott 2-0.

GELE KAARTEN: 22’ Muja (fout), 54’ Brüls (fout), 60’ Konaté (fout), 76’ Janssens (fout).

RODE KAART: 39’ Bauer (fout).

SCHEIDSRECHTER: Nicolas Laforge.

TOESCHOUWERS: 12.500.