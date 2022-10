Neos Maaseik bezoekt Turnhout

"Bij aankomst genoten we eerst van koffie en een koffiekoek, naar we vernamen van de beste bakker van Turnhout, in café Chaos", vertellen de Neos-leden. "Van daaruit wandelden we naar het museum, waar we verwelkomd werden door de gids. We kregen uitleg over het machinepark en de drukpersen en de geschiedenis van de speelkaarten. Uiteraard mocht een bezoek aan de gigantische stoommachine niet ontbreken."

Na de lunch in de brasserie Sorbonne vertrokken de leden voor een speelkaartenwandeling. "Hier kwamen we alles te weten over het succesverhaal van de grafische nijverheid in Turnhout. Onder andere Pieter Corbeels, Brepols en Dierckx bouwden op verschillende plaatsen fabrieken en uiteindelijk werd de kennis van de speelkaarten productie gebundeld in één bedrijf, Carta Mundi. Na al deze informatie opgesnoven te hebben, hadden we nog tijd om in het zonnetje te genieten van een terrasje op de markt alvorens naar Maaseik terug te keren."