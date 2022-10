45 koppels in de bloemetjes gezet voor huwelijksverjaardag

Maasmechelen

De gemeente Maasmechelen zette vrijdag maar liefst 45 koppels in de bloemetjes naar aanleiding van hun huwelijksjubileum. 35 koppels waren 50 jaar getrouwd, acht koppels vierden hun diamanten huwelijk, één koppel vierde hun briljanten huwelijk en één koppel is maar liefst 70 jaar getrouwd. “Eerder deze week vierden we zelfs een koppel dat 75 jaar getrouwd is”, klinkt het. “Aan allen een dikke proficiat en nog heel veel geluk samen gewenst.”