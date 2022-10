Zonhovense Tom Hermans is coördinator van opleiding Metaverse Architect

Tom Hermans, de 26-jarige sociale wetenschapper en onderzoeker uit Zonhoven is coördinator en lector van de gloednieuwe postgraduaatopleiding Metaverse Architect van PXL-NeXT. Een groot succes, zo blijkt: de opleiding zit aan zijn maximumcapaciteit en is volledig volzet.

"Dankzij deze opleiding leren zelfstandigen, ondernemers en andere professionals hoe en waarom ze het best inzetten op de metaverse om zo zelf hier voordeel uit te halen", zegt coördinator en lector Tom Hermans. "Niet alleen gaan de cursisten veel kennis opdoen, ook gaan ze praktisch aan de slag. Zo gaan ze onder andere een virtuele portefeuille aanmaken, een eigen avatar creëren en leren ze zelfs hoe ze hun eigen virtuele werelden kunnen maken en gebruiken."

Maar wat is nu die metaverse? "Kort samengevat is een metaverse een virtuele wereld waarin we elementen terugvinden vanuit het echte leven", legt Hermans uit. "Denk hierbij aan een virtuele voorstelling van het laatste nieuwe automodel of aan virtuele concerten van de populairste artiesten. Merken zoals Nike, Gucci en zelfs BMW maken al gretig gebruik van zulke virtuele omgevingen om zo hun diensten en producten op een unieke manier aan de man te brengen, vooral aan jongere generaties. Virtuele werelden kennen we natuurlijk al lang dankzij videogames, maar doordat ook bedrijven nu volop inzetten op virtuele werelden samen met de huidige technologische vooruitgang, winnen virtuele werelden enorm aan populariteit."

Met de opkomst van zulke vernieuwende opleidingen hoort natuurlijk ook de juiste infrastructuur. Daarom investeert PXL-NeXT op de Corda Campus in nieuwe, hypermoderne lokalen om dit soort opleidingen volledig te ondersteunen. Met meerdere slimme schermen en camera's - die zelfs de lesgevers volgen terwijl ze rondwandelen - kan op een unieke manier les gegeven worden. "Hierdoor wordt ook het hybride leren en het online lesgeven veel makkelijker en aangenamer voor zij die de lessen volgen", besluit Hermans.