Telenet Giants Antwerp al bibberend naar winst in eerste wedstrijd in BNXT League tegen Leuven Bears

De eerste wedstrijd in de BNXT League bracht voor Telenet Giants Antwerp in een heuse nagelbijter een nipte zege tegen Leuven Bears: 61-57. De met een double-double uitpakkende Royce Hamm (11 punten, rebounds), Reggie Upshaw en een strak verdedigende Jean-Marc Mwema waren de sterkhouders bij een zwak afwerkend (17 op 61 shots, waarvan 5 op 27driepunters) Antwerp Giants. “Het was geen mooie wedstrijd, maar een win is een win,” zei Reggie Upshaw.

Maurice “Mo” Watson, Roby Rogiers en Reggie Upshaw zorgden snel voor een 8-2 en 15-8 Antwerpse bonus. Tegen een Leuven Bears dat met Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl twee basisspelers misten, konden de Sinjoren evenwel niet doordrukken. Te weinig defensieve druk en vooral een slechte shotselectie maakte dat Leuven Bears de aansluiting vond. Dat resulteerde na het eerste kwart in slechts een 15-14 Antwerpse bonus. Leuven Bears rook bloed en nam collectief het momentum over. De jonge Remco Nunes toonde lef, zijn broer Tiago Nunes scoorde ook en met ook Nick McGlynn nam Leuven Bears na 25-24 het momentum over. Dat resulteerde halfweg dan ook in een 33-36 bonusje halfweg.

Het derde kwart bracht bij Telenet Giants Antwerp geen beterschap. Krampachtig basketbal, vele gemiste driepunters en vooral geen creativiteit maakte dat Leuven Bears zonder groots te acteren aan de leiding bleef. De derde periode bracht een 12-12 tussenstand, de Bears domineerden de rebound en trokken na 38-44 dan ook het laatste schuifje met een 45-48 voorsprong in. In het laatste kwart meer Antwerpse snelheid en dat deed de partij kantelen. Royce Hamm dunkte en Reggie Upshaw scoorde. De Giants namen bij 50-48 de leiding over en Jean-Marc Mwema dropte tevens een belangrijke bom: 55-53. Leuven Bears liet echter niet begaan en John Fulkerson zorgde zelfs opnieuw voor een 55-57 bonusje. Telenet Giants Antwerp reageerde in een prangende eindfase via Reggie Upshaw. Na een heuse zenuwenslag bleef de winst na 58-57 dan ook in de Lotto Arena.

Telenet Giants Antwerp-Leuven Bears 61-57Kwarts: 15-14, 18-22, 12-12, 16-9

Telenet Giants Antwerp: Watson 11, Smout 0, Goodin 3, Hamm 11, Woodson 6, D’Espallier 0, De Ridder 1, Rogiers 6, Mwema 8, Upshaw 15

Leuven Bears: Allen 11, Kosic 2, Fulkerson 11, T. Nunes 8, Bucumi 0, McGlynn 9, Skipper-Brown 10, Snyers 2, R. Nunes 4