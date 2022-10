Eurovisiesongfestival 2023 vindt plaats in Liverpool

De komende editie van het Eurovisiesongfestival in het Verenigd Koninkrijk vindt plaats in Liverpool. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC vrijdagavond bekendgemaakt. Het Verenigd Koninkrijk springt zo in voor winnaar Oekraïne als gastland, vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Het Eurovisiesongfestival wordt eigenlijk ieder jaar gehouden in het land dat de wedstrijd heeft gewonnen. Oekraïne won de 66e editie met het nummer Stefania, van Kalush Orchestra, maar vanwege de oorlog in het land heeft de EBU de editie verplaatst naar het Verenigd Koninkrijk. Het VK werd met zanger Sam Ryder dit jaar tweede in de wedstrijd.

Het liedjesfestijn vond al acht keer eerder plaats in het Verenigd Koninkrijk, de laatste keer in Birmingham in 1988. Het is de eerste keer dat Liverpool de liedjeswedstrijd onthaalt.

De halve finales in de Liverpool Arena zijn volgend jaar op 9 en 11 mei en de grote finale is op 13 mei. De BBC rekent erop dat 160 miljoen tv-kijkers wereldwijd het Eurovisiesongfestival zullen volgen.