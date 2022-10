Buurtbewoners klagen over hinder door rioleringswerken in Bilzen. — © TV Limburg

Bilzen

De straat Rooi in Bilzen is helemaal opgebroken omwille van rioleringswerken. En dat zorgt toch voor hinder bij een aantal buurtbewoners. Schepen van Openbare Werken in Bilzen Guido Cleuren vraagt de inwoners om even geduld te hebben. Om de straat toegankelijker te maken, wordt er nu al een laag kiezel gestrooid.